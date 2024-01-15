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СБУ оголосила про підозру депутату Держдуми РФ Сідякіну

Депутат Державної думи РФ Олександр Сідякін
Депутат Державної думи РФ Олександр Сідякін

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру депутату Державної думи РФ та голові центрального виконкому «Єдиної Росії» Олександрові Сідякіну. Як ідеться в повідомленні спецслужби 15 січня, його підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

СБУ звинувачує Сідякіна в тому, що він причетний до так званого референдуму про приєднання Херсонської області до Росії, намагаючись створити для міжнародної спільноти видимість його законності.

З цією метою Сідякін, як пише СБУ, дав численні інтервʼю прокремлівським виданням, сфокусованим на західній аудиторії, а також інспектував призначені Росією виборчкоми та контролював фальсифікацію підсумків «голосування». Крім того, Сідякін, як зазначають у спецслужбі, входить до близького оточення російського керівництва.

Російська сторона наразі не коментувала це повідомлення.

5 жовтня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів. Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля.

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