СБУ оголосила про підозру депутату Держдуми РФ Сідякіну

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру депутату Державної думи РФ та голові центрального виконкому «Єдиної Росії» Олександрові Сідякіну. Як ідеться в повідомленні спецслужби 15 січня, його підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

СБУ звинувачує Сідякіна в тому, що він причетний до так званого референдуму про приєднання Херсонської області до Росії, намагаючись створити для міжнародної спільноти видимість його законності.

З цією метою Сідякін, як пише СБУ, дав численні інтервʼю прокремлівським виданням, сфокусованим на західній аудиторії, а також інспектував призначені Росією виборчкоми та контролював фальсифікацію підсумків «голосування». Крім того, Сідякін, як зазначають у спецслужбі, входить до близького оточення російського керівництва.

Російська сторона наразі не коментувала це повідомлення.

5 жовтня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів. Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля.