СБУ викликала Порошенка на допит «не у передбаченому законом порядку» – адвокат

Адвокат експрезидента, народного депутата України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Служба безпеки викликала його клієнта на допит не в передбаченому законом порядку.

«Тепер вже СБУ відновило протиправну практику ДБР викликати п’ятого президента не у передбаченому законом порядку – шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті. Та ще й зазначаючи у тексті «інтернет-повістки» телефон для зв’язку, який не працює. Биту годину намагаюся «знайти кінці» і зв’язатися зі слідчими. Як зв’яжуся, наполегливо попрошу дотримуватися закону», – написав Головань у фейсбуці 27 травня.

У коментарях до свого допису він додав, що таки зв’язався зі слідчими і узгодив дату візиту.

Раніше сьогодні в СБУ повідомили, що Петро Порошенко не з’явився 27 травня на допит у Службу безпеки, куди його викликали як свідка у кримінальному провадженні щодо Віктора Медведчука і Тараса Козака.

В СБУ додали, що оскільки Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно – 31 травня.

Сам Петро Порошенко публічно наразі не пояснив своєї непояви на допиті. Водночас у фейсбуці розмістив допис із фотографіями у поїзді і підписом, що вирушає у «важливу і довгоочікувану подорож».

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Віктору Медведчуку, нині голові партії «Опозиційна платформа – За життя», 12 травня повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень. 14 травня Нацполіція повідомила, що на народного депутата вдягнули електронний браслет.