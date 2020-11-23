СБУ виявила нелегальне постачання кераміки до окупованого Криму

Служба безпеки України виявила нелегальну схему поставок товарів до окупованого Криму – про це пресслужба СБУ заявляє 23 листопада.

Як стверджує правоохоронна установа, йдеться про одного з «провідних українських виробників кераміки». Назву копанії не називають.

«За незаконним механізмом товари відповідно до зовнішньоекономічних контрактів постачали на адресу підконтрольної українському виробнику дочірньої компанії в Росії. Потім через налагоджену систему логістичних перевезень продукцію ввозили до тимчасово окупованого Криму. На півострові ділки реалізовували товар через суб’єкти господарювання, незаконно створені відповідно до російського окупаційного законодавства», – йдеться в повідомленні.

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В офісах та на виробничих майданчиках компанії в Києві та Харкові пройшли обшуки, в ході яких нібито виявили докази ведення бізнесу на окупованій території, зокрема.

«Зокрема, встановлено ухвалення менеджментом рішень про створення та роботу в Криму філії за російським законодавством, ведення бухгалтерської звітності та сплату податків до бюджету РФ, а також формування мережі збуту продукції», – стверджують у СБУ.

Кримінальну справу відкрили за частиною 3 статті 110-2: «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України». Обрана кваліфікація - 3 частина статті – передбачає від шести до восьми років ув’язнення з забороною на певні посади та види діяльності та конфіскацією майна.

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