СБУ виявила нелегальне постачання кераміки до окупованого Криму

Служба безпеки України виявила нелегальну схему поставок товарів до окупованого Криму – про це пресслужба СБУ заявляє 23 листопада.
Як стверджує правоохоронна установа, йдеться про одного з «провідних українських виробників кераміки». Назву копанії не називають.
«За незаконним механізмом товари відповідно до зовнішньоекономічних контрактів постачали на адресу підконтрольної українському виробнику дочірньої компанії в Росії. Потім через налагоджену систему логістичних перевезень продукцію ввозили до тимчасово окупованого Криму. На півострові ділки реалізовували товар через суб’єкти господарювання, незаконно створені відповідно до російського окупаційного законодавства», – йдеться в повідомленні.
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В офісах та на виробничих майданчиках компанії в Києві та Харкові пройшли обшуки, в ході яких нібито виявили докази ведення бізнесу на окупованій території, зокрема.
«Зокрема, встановлено ухвалення менеджментом рішень про створення та роботу в Криму філії за російським законодавством, ведення бухгалтерської звітності та сплату податків до бюджету РФ, а також формування мережі збуту продукції», – стверджують у СБУ.
Кримінальну справу відкрили за частиною 3 статті 110-2: «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України». Обрана кваліфікація - 3 частина статті – передбачає від шести до восьми років ув’язнення з забороною на певні посади та види діяльності та конфіскацією майна.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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