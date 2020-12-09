СБУ: викрите підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів

Служба безпеки України заявила, що викрите підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів.

За попередніми даними, представники однієї з комерційних структур налагодили незаконне виробництво спецтехніки для прихованого зняття інформації з мобільних телефонів користувачів. Підпільне виготовлення продукції здійснювали на базі технологічних ресурсів підприємства.

Слідство вважає, що готовий товар фігуранти реалізовували через напрацьовані особисті зв’язки та зацікавлених клієнтів.

«Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів нелегального бізнесу правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності, програмно-апаратні комплекси, які використовуються для пошуку і встановлення місцезнаходження мобільних терміналів, а також інші технічні засоби прихованого аудіоконтролю громадян», – заявили в СБУ.

Провадження відкрили за частиною 2 статті 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.