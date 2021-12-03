СБУ направила до суду «справу Семенченка»

Служба безпеки України повідомила, що направила до Шевченківського райсуду Києва обвинувальний акт у справі проти Семена Семенченка і ще восьми осіб.

Їх звинувачують у створенні на території України «незаконного збройного формування з організаційною структурою військового типу».

«До НЗФ входили переважно колишні військовослужбовці та учасники бойових дій. Члени формування проводили військову, стройову та фізичну підготовку. На їх озброєнні перебувала вогнепальна зброя та вибухівка», – заявили в СБУ.

Семенченку інкримінують, зокрема, «створення незаконних воєнізованих формувань»; «терористичний акт»; «незаконне поводження зі зброєю».

«Досудовим слідством здобуто докази організації Семеном Семенченком терористичного акту в липні 2019 року. А саме – пострілу із ручного протитанкового гранатомета у будівлю, де розташоване ТОВ «Інформаційне Агентство «112-Україна», – йдеться в повідомленні.

У вересні СБУ повідомляла про завершення досудового розслідування в цій справі.

У березні Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої, за повідомленням, була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

Семенченко все те, що йому інкримінують, заперечує.