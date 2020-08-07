СБУ: ексвійськовий у соцмережах агітував за порушення територіальної цілісності України

Служба безпеки України заявляє, що викрила у Сумах інтернет-провокатора, який хотів загострити внутрішню ситуацію в країні через соціальні мережі.

«Ним виявився колишній український військовий, який після відставки знехтував присягою й агітував за порушення територіальної цілісності України. Деструктивні матеріали він розміщував на персональних сторінках із майже тисячною аудиторією підписників у російській соціальній мережі. Зокрема, він публічно закликав учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій та порушення режиму тиші на лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучили комп’ютер і мобільні телефони «із доказами протиправної діяльності», повідомили в СБУ.

Його дії кваліфіковано за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Крім того, як повідомляє спецслужба, про підозру у сприянні терористичній організації оголосили «сепаратистському інтернет-агітатору з Кіровоградщини». Мешканець Олександрійського району адміністрував спільноти у соцмережах для збору фінансової допомоги бойовикам, додали в СБУ.

У СБУ уточнили, що протягом липня припинили «деструктивну діяльність» трьох жителів Закарпатської, Тернопільської та Донецької областей. За цей час також засуджено двох викритих СБУ провокаторів з Одеси і Маріуполя.