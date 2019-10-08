СБУ: із непідконтрольної частини Луганщини вивели свідка збройної агресії Росії

Служба безпеки України заявляє, що контррозвідники вивели з непідконтрольних українській владі районів Луганської області «свідка збройної агресії Росії».
У відомстві зазначили, що мешканець міста Сорокине добровільно відмовився від участі в діяльності незаконних збройних формувань.
«Правоохоронці встановили, що через матеріальні труднощі чоловік змушений був вступити до ремонтної роти так званого «2 армійського корпусу народної міліції ЛНР», де лагодив пошкоджену у боях військову техніку бойовиків. Проте усвідомив хибність свого кроку та виявив готовність надати свідчення щодо злочинної діяльності російсько-терористичних військ на території нашої держави», – заявили в СБУ.
У відомстві наголосили, що громадянин не брав безпосередньої участі в бойових діях та не вчиняв тяжких злочинів. Згідно з рішенням суду, чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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