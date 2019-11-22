Телеканал Коломойського під час виборів акредитовував Богдана у ЦВК як свого кореспондента – «Схеми»

Нинішній керівник Офісу президента Андрій Богдан у розпал президентської кампанії був акредитований до Центральної виборчої комісії як власний кореспондент Телевізійної служби новин телеканалу «1+1». Про це йдеться у розслідуванні «Зе Комбінатор» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти виявили, що Богдан Андрій Йосипович був у списку співробітників, який «ТСН» подало до ЦВК 6 лютого 2019 року на «постійну акредитацію на період проведення виборів президента України 31 березня 2019 року» – його ім’я було вказано першим у переліку серед 15 співробітників від телеканалу «1+1».

Цей канал пов’язують із олігархом Коломойським. В передвиборчий період у ЗМІ адвоката Андрія Богдана називали «неформальним керівником штабу Зеленського і «куратором» від бізнесмена Ігоря Коломойського, інтереси якого він захищає».

Про те, чим Андрій Богдан займався на «ТСН», «Схеми» поцікавилися в тодішнього генпродюсера «1+1», а тепер – народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка.

Пригадати цього Олександр Ткаченко так і не зміг, натомість припустив, що Богдан справді міг бути кореспондентом – позаштатним.

– Можливо, він певний час працював позаштатним кореспондентом. Можливо, і таке було – але я ж кажу, я не всіх знав.

– А які матеріали він випускав?

– Очевидно, контроверсійні, тому що якщо ми подивимось - це було під час передвиборчої кампанії.

– А коли його брали позаштатно працювати в той час, коли...

– Знаєте, я не слідкую за всіма, кого ми беремо позаштатно.

«Схеми» запитали про те, чи був Андрій Богдан кореспондентом «ТСН» у народної депутатки від «Слуги народу» Ольги Василенко-Смаглюк, яка також була у тому ж списку акредитації до ЦВК як оглядач новин «1+1».



Спершу вона заявила, що «Андрія Богдана в «ТСН» не було». Утім, потім припустила, що він міг працювати не в ньюзрумі, а «на окремому трудовому договорі» – проте сама вона цього не пам’ятає: «Не всіх журналістів ставлять до відома щодо роботи інших журналістів».

«Схемам» не вдалося розшукати його матеріалів на офіційному сайті телеканалу «1+1». Водночас, журналісти виявили, що сам Андрій Богдан ставав героєм кількох сюжетів «ТСН» за 2018 рік – як кандидат в народні депутати.

«Акредитація в ЦВК – це документ, який забезпечує пропуск у державне приміщення Центрвиборчкому на конкретний період часу. Достеменно невідомо, чи скористався цим правом Богдан і з якою саме метою», – йдеться у матеріалі.

«Схеми» звернулися до «1+1» з офіційним листом із запитаннями.

Окремо журналісти також заздалегідь відправили запит Андрію Богдану з проханням про коментар, але відповіді не отримали.

Раніше журналісти також з’ясували, що Андрій Богдан, обіймаючи державні посади за часів трьох українських президентів, одночасно з тим займатися іншою діяльністю, що заборонено низкою норм українських законів: про державну службу, антикорупційне законодавство та адвокатуру.

Журналісти також розповідали про те, як Андрій Богдан літав разом з Азаровим на переговори до Росії за день до зупинки євроінтеграції у 2013 році. І про те, як він отримав заслуженого юриста за повернення заводу державі, хоча підприємство залишилося під контролем олігархів.