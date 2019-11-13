«Схеми» показали маєток «слуги народу» на Кіпрі, в якому бере початок тютюновий бізнес його родини

Фірма, на яку записані столичні кіоски, де торгують цигарками, належить кіпрській компанії, яка була заснована у маєтку родини народного депутата від «Слуги народу» Андрія Холодова на Кіпрі у місті Лімасол. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Слуга родинного бізнесу: кіпрська таємниця депутата Холодова».

Як встановили журналісти, фірма «Київ маркет солюшн», яка, згідно з інвестиційним конкурсом, отримала на 10 років право торгувати в сотнях українських кіосків, записана на кіпрську фірму Reineweg LTD.

Ця компанія була прописана у маєтку родини Холодова від заснування і аж до липня 2019-го, і змінила місце реєстрації на офісну будівлю лише у липні 2019 року, коли він став народним депутатом і після того, як змінились місцеві правила, за якими офіс фірми більше не може розташовуватись у приватному будинку.

Знімальна група «Схем» протягом кількох днів спостерігала, як народний депутат зранку виходив із цього будинку і відвозив своїх дітей до місцевої школи. Там же, на території маєтку, журналісти зафіксували дружину Холодова – Катерину Шаховську, її матір – Стеллу Шаховську, а також батьків депутата.

«Родина народного депутата Холодова мешкає на Кіпрі, а сам він регулярно літає сюди. Як-от цього разу, коли в Україні мала б тривати робота обранця з виборцями. При цьому, як нам повідомили у Верховній Раді на офіційний запит, відпустку на цей період він не брав», – йдеться у розслідуванні.

Сам народний депутат має на Кіпрі постійну посвідку на проживання – про це на умовах анонімності «Схемам» повідомили два джерела в Міграційній службі острівної держави.

У своєму розслідуванні, яке привело журналістів на Кіпр, «Схеми» доводять, що народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов таки пов’язаний із тютюновим бізнесом, а отже, лобіюючи у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців цигарками, він відстоював свої інтереси.

Холодов публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. «Ніякого тютюнового бізнесу в мене ніколи не було», – писав він у Facebook.

«І це не дивно – адже інакше депутату від «Слуги народу» довелось би визнати наявність серйозного конфлікту інтересів при лобіюванні законодавства, яке покращує умови його власного бізнесу», – йдеться в розслідуванні.

«Схемам» вдалося знайти документальні підтвердження цього зв’язку.



«Родина депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від оптової закупівлі у виробників (через фірму «Сіті Трейдінг Компані»), розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – «Київ Маркет Солюшн»), і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми («Віктрум» та «Інтертабако»)», – йдеться в матеріалі «Схем».

У жовтні Верховна Рада ухвалила законопроект №1049 з правкою №8, якою змінюється формула перерозподілу прибутків між різними учасниками ланцюжка з торгівлі цигарками. Зокрема, збільшується маржа заробітку для оптових і роздрібних продавців тютюнових виробів. До винесення в зал на голосування, ця правка пройшла через комітет із питань фінансів, податкової та митної політики, її підтримав голосуванням і лобіює публічно заступник голови комітету Андрій Холодов.

У коментарі «Схемам» депутат спершу довго робив вигляд, що не може пригадати, про яку правку йдеться, згодом нібито не міг зрозуміти запитання, чи має його родина у власності мережу кіосків на зупинках.

На запитання, чи є він «бенефіціаром» правки, розглянутої його комітетом, депутат відповів: «За неї проголосували 215 «слуг народу» і 40 депутатів з інших фракцій. Якщо є така статистика, як ви вважаєте, це я є бенефіціаром цієї правки?»

Після чого Холодов обурено перепитав голову комітету, чи мають право журналісти підходити до народних депутатів і спілкуватись з ними до початку засідання.



Раніше «Схеми» розповіли про маєток в елітному районі Відня у власності родини Андрія Холодова. Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро.

Також журналісти виявили, що ще кандидатом у народні депутати Андрій Холодов велику кількість часу проводив у Австрії, при чому сукупна тривалість його перебування за кордоном була більша, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п’яти років.