Прокуратура поновила провадження про напад на «Схеми» на весіллі сина Луценка і передала його ДБР

Прокуратура Київської області 7 жовтня скасувала своє ж рішення про закриття кримінального провадження щодо нападу співробітниками Управління державної охорони на журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») під час зйомок святкування весілля сина тодішнього генпрокурора Юрія Луценка – і передала його ДБР.

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті Генпрокуратури.

«Прокуратурою Київської області 7 жовтня 2019 року скасовано постанову слідчого прокуратури області від 08.05.2019 року про закриття кримінального провадження за фактом спричинення 15.09.2017 року тілесних ушкоджень журналістам на території одного із заміських комплексів працівниками Управління державної охорони за ч. 2 ст.345-1 КК України», – йдеться у повідомленні.

Крім того, там зазначено, що подальше досудове розслідування кримінального провадження будуть здійснювати «слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві».

Раніше стало відомо, що прокуратура Київської області за два роки розслідування не знайшла складу злочину в нападі співробітниками УДО на журналістів «Схем» під час зйомок святкування весілля сина генпрокурора Юрія Луценка – і закрила відповідне кримінальне провадження 8 травня 2019 року. Про це стало відомо з відповіді прокуратури Київської області після численних звернень адвоката «Схем».

Закрита вечірка з нагоди весілля сина нині вже колишнього генерального прокурора Юрія Луценка відбулася 15 вересня 2017 року в ресторанному комплексі під Києвом. Журналістам вдалося зафіксувати, як службові автомобілі використовувалися для складання подарунків і перевезення осіб, які не входять до держструктур, зокрема візажистки нареченої.

На святі старшого сина Юрія Луценка були присутні перші особи держави, а також низка міністрів і народних депутатів. Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися завадити їм зафіксувати ці події на відео, а під час виїзду зі святкування президента Порошенка скоїли фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. У результаті оператор «Схем» Борис Троценко зазнав струсу мозку і пошкодження руки.

Згодом начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей зателефонував до журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і вибачився за інцидент. Під час зустрічі з журналістами начальник УДО зазначив, що службова перевірка щодо співробітників УДО, які скоїли напад на журналістів програми «Схеми», не виявила порушень у їхніх діях.

Начальник УДО пояснив дії своїх підлеглих тим, що «цей військовослужбовець спіткнувся, упав і зачепився за оператора».

Журналісти написали заяву в поліцію про перешкоджання їхній професійній діяльності.

Згодом, у жовтні 2017 року, трьох військовослужбовців Управління державної охорони України було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за перешкоджання роботі знімальної групи програми «Схеми».