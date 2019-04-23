Стало відомо, коли НАБУ чекає соратника президента Кононенка на допит

Допит у НАБУ соратника президента і заступника голови фракції «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді Ігоря Кононенка у справі щодо масштабної енергетичної афери призначений на четвер, 25 квітня – це Радіо Свобода підтвердили два незалежні джерела в правоохоронних органах.

Офіційно в НАБУ цю інформацію не підтверджують і не спростовують.

Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») оприлюднили записи телефонних розмов за участю Кононенка та братів Суркісів, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень із українських обленерго – на прохання журналістів вони були верифіковані американськими спеціалістами, які співпрацюють з урядом США.

​Після виходу розслідування «П. дав добро» редакція на запит НАБУ передала детективам записи розмов Дмитра Крючкова з Ігорем Кононенком і братами Суркісами – згодом їх долучили до матеріалів офіційного розслідування. Згодом стало відомо, що НАБУ викликало на допит депутата Ігоря Кононенка та бізнесменів Григорія й Ігоря Суркісів.

Раніше «Схеми» розповіли про організацію однієї з наймасштабніших афер у сфері енергетики останніх років, що обговорюється на записах телефонних розмов бізнесмена й екс-голови правління компанії «Енергомережа» Дмитра Крючкова, які отримала редакція.

Для верифікації телефонних розмов «Схеми» передали зразки американським спеціалістам із Національного центру медіа-експертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо в Денвері (США), створеного за підтримки Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. Експертиза всіх надісланих голосів дала позитивний результат. Отримані високі показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією.

Журналісти проаналізували телефоні розмови, співставивши з відкритими даними, документами та реальними подіями, які стосуються періоду весни-літа 2015 року.

Під час спілкування фігуранти, серед яких нині розшукуваний екс-голова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитро Крючков, бізнес-партнер Петра Порошенка Ігор Кононенко, бізнесмени брати Суркіси та народний депутат від «Народного фронту» Ігор Котвіцький – обговорюють у тому числі незаконні способи отримання і збереження контролю над обласними енергопостачальними компаніями «Запоріжжяобленерго», «Черкасиобленерго» та «Харківобленерго», контрольні пакети акцій в яких належать державі в особі Фонду державного майна України. Також багато розмов стосуються розподілу між учасниками схеми значних сум готівкою.

«Схеми» звернулися до всіх фігурантів телефонних розмов, частина із них не відповіли, частина – заперечила свої зв’язки із Дмитром Крючковим. Зокрема, брати Суркіси не відповіли на запит.

Журналісти також декілька разів приїжджали в офіс народного депутата Ігоря Кононенка, оскільки він не відповідав на дзвінки з проханням про коментар і повідомлення з вичерпним список запитань. Перед ефіром він надіслав у редакцію лист, пообіцявши інтерв’ю лише після виходу розслідування. Утім, згодом заявив, що готує позов проти Радіо Свобода до закордонного суду – і скасував обіцяне інтерв’ю.

Самого Крючкова 15 квітня екстрадували з Німеччини в Україну. 17 квітня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в 7 мільйонів гривень. А вже 19 квітня його випустили із СІЗО – його адвокат заявив, що вніс заставу із власних коштів.









