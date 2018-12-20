Після розслідування «Схем» Нацполіція ліквідувала нелегальний воєнізований відділ «Безпека життя»

У Національній поліції України за наказом голови ліквідували воєнізований відділ «Безпека життя». Про це повідомив 20 грудня керівник Нацполіції Сергій Князєв, зазначає «Українська правда».

Раніше про нелегально створену у складі Нацполіції структуру розповіли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») у розслідуванні «Приватний загін під крилом Нацполіції».

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«Засоби масової інформації підняли питання щодо природи цього підрозділу в системі поліції охорони. Протягом 2-3 діб фахівці переглянули штатну структуру, підстави створення. Особисто моїм наказом цей підрозділ був ліквідований», –­ заявив Сергій Князєв на підсумковій прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, під час ліквідації підрозділу всім співробітникам підрозділу запропонували посади за фахом.

«Вони або звільнилися, або перевелися в інші органи», –­ резюмував очільник Нацполіції.

Раніше журналісти «Схем» розповіли, що створення, існування й діяльність у структурі Національної поліції відділу воєнізованої охорони «Безпека життя», який пов’язують із екс-радником Арсена Авакова Іллею Кивою, суперечить чинному законодавству, а його працівників можуть використовувати для захисту приватних або політичних інтересів оточення керівництва МВС.

Одразу після оприлюднення розслідування у Департаменті поліції охорони Нацполіції заявили, що розпочали ліквідацію відділу «Безпека життя».

Також «Схеми» розповідали про інші приватні загони –­​ муніципальні варти –­ які місцева влада в регіонах України використовує у своїх власних або політичних цілях. Зокрема, у Харкові, Одесі та Дніпрі такі комунальні охоронці блокують будівлі міськради, не пускаючи активістів та журналістів, беруть участь у силових сутичках з місцевими підприємцями, проявляючи надмірну жорстокість з використанням спецзасобів.

МВС перевірить ліцензії частини з таких варт у 2019 році.