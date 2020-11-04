Медведчук: «слуга народу» Холодов був на весіллі мого пасинка, але на політичну діяльність це не впливає

Народний депутат від «Опозиційної платформи – «За життя» та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що на весіллі його пасинка 10 жовтня був присутній парламентар від президентської фракції «Слуга народу» Андрій Холодов.

«Мене і Холодова поєднує те, що ми є народними депутатами Верховної Ради 9-го скликання. А ще поєднує те, що моя дружина є хрещеною матір’ю одного з двох дітей пана Холодова», – розповів Медведчук.

На запитання, чи мають вплив такі родинні стосунки на політичну діяльність обох депутатів, Медведчук відповів, що ні.

«Ні, він же зі «Слуги народу», а я – з «Опозиційної платформи – За життя», – зазначив політик.

Тим часом «слуга народу» Андрій Холодов усі запитання Радіо Свобода про характер своїх нинішніх зв’язків з Віктором Медведчуком проігнорував: не відповів ні на листа, ні на прохання про коментар, з яким Радіо Свобода звернулось до нього тоді, коли він заходив до будівлі Верховної Ради.

При цьому раніше – ще до складання присяги народного депутата (у серпні 2019-го) – Холодов визнавав, що дружина Медведчука «багато-багато років тому хрестила дитину», але стверджував, що на той момент «не мав з ним ділових чи партнерських стосунків».

Тоді у «Слузі народу» заявиляли про те, що не вважають проблемою кумівство члена виборчого списку партії президента Зеленського Холодова і дружини представника ОПЗЖ Медведчука

«Слуга народу» Андрій Холодов разом з дружиною Катериною Шаховською були одними із гостей, які 10 жовтня в елітному столичному ресторані «Маячок» відвідали весілля пасинка Віктора Медведчука.

На тому святкуванні журналісти програми «Схеми» також зафіксували близьких соратників Медведчука – братів Суркісів, однопартійця Тараса Козака, Вадима Столара, якого вважають колишнім «сірим кардиналом» Києва, а також автомобіль, що належить учаснику так званої «бурштинової» перестрілки Володимира Продивуса.

Журналісти «Схем» фіксували автівки гостей, перебуваючи у публічному місці – на в’їзді в ресторан, де відбувалося святкування, – а також аналізували відео з Instagram-сторіз, які викладали гості того дня. Таким чином, вони склали список відомих публічних гостей святкування.

«Така, здавалося б, світська подія не потрапила б в об’єктив камери програми журналістських розслідувань, якби не суспільний інтерес, який становлять зв’язки Віктора Медведчука – одного з лідерів проросійського політичного руху в Україні», – йшлося у спецрепортажі.