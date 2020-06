У Медведчука кажуть, що він має частку у телеканалах «1+1» та «ТЕТ» ще з 2012 року

У пресслужбі голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука повідомили, що через ланцюжок компаній він володіє часткою у телеканалах ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» та ПрАТ «ТК «ТЕТ» ще з 2012 року, а з 2016 це право власності перейшло до його дружини, телеведучої Оксани Марченко. Раніше журналісти програми «Схеми» звернули увагу на те, що Віктор Медведчук у своїй майновій декларації вказав фірму, яка фігурує у структурі власності цієї медіагрупи.

«Ще у 2012 році Віктор Медведчук через низку компаній став власником 33,33% акцій компанії Bolvik Ventures LTD, а з 2016 року – його дружина Оксана Марченко», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті «Опозиційної платформи – За життя» з посиланням на адвоката Ігоря Кириленка, «який представляє інтереси Віктора Медведчука».

«Виходячи з викладеного, Оксана Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу «1+1» і 8,17% акцій телеканалу «ТЕТ», – додають у пресслужбі політика.

Раніше «Схеми» виявили, що Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації, що його дружина телеведуча Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», йдеться в повідомленні про структуру власності на сайті каналу «1+1» станом на 2 березня 2020 року. У цьому ж повідомленні вказано, що цю компанію контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї родини Віктора Медведчука.

Іншим великим співвласником «1+1» є олігарх Ігор Коломойський, зазначено на сайті каналу. Так само кіпрська фірма, задекларована Віктором Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, «2+2» (ТОВ «Гравіс-Кіно»). Через низку компаній, вона контролює тут частку розміром 24,51%, йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. Як і у випадку з «1+1», на офіційному сайті «2+2» вказано, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї подружжя Медведчука і Марченко.

Також у журналістському розслідуванні йдеться, що Віктор Медведчук причетний і до іншого телеканалу групи, «ТЕТ» (ПрАТ «ТК «ТЕТ»). Хоча телеканал і не оприлюднив повної структури власності, у Smida власником 100% акцій ПрАТ вказана кіпрська Bredgat Holdings Ltd. Згідно даних кіпрського реєстру юридичних осіб, нею володіє інша кіпрська фірма, CME Cyprus Holding II Ltd. Саме ця компанія через ланцюжок інших компаній є власником 70% акцій ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1». Згідно з даних, які оприлюднили «1+1», Bolvik Ventures LTD належить майже 25% CME Cyprus Holding II Ltd, відтак – майже чверть акцій телеканалу.

У коментарі «Схемам» Ігор Коломойський зазначив, що інформація про частку родини Медведчука в структурі «Студії 1+1» для нього новина: «Для мене це новина. Порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у строк відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому не повідомили? Чому про це дізнаємося із декларації?» – зазначив бізнесмен.

У пресслужбі «1+1» на прохання видання «Детектор медіа» прокоментувати стосунок до власності каналу Віктора Медведчука зазначили: «Ми наразі не можемо коментувати цю інформацію, оскільки для нас вона теж є новою. Юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу, й очікуємо відповідь.

Крім того, як з’ясували журналісти, Віктор Медведчук є бізнес-партнером Коломойського не лише у телеканалах, а й також в обленерго, металургійних заводах та логістичних компаніях.