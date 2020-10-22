«Слуга народу», «сірий кардинал» Києва, учасник «бурштинової» перестрілки – «Схеми» показали гостей свята Медведчука

Серед гостей, які приїхали на святкування весілля пасинка кума президента Росії, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука журналісти програми «Схеми» зафіксували його близьких соратників – братів Суркісів та однопартійця Тараса Козака, нардепа від «Слуги народу» Андрія Холодова, колишнього «сірого кардинала» Києва Вадима Столара та учасника так званої «бурштинової» перестрілки Володимира Продивуса.

Зйомкам журналістів перешкоджала охорона Медведчука. Про це йдеться у спецрепортажі програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) – «Бал у Медведчука».

Журналісти зазначають, що фіксували автівки гостей, перебуваючи у публічному місці, на в’їзді в столичний ресторан «Маячок» 10 жовтня, де відбувалося святкування, а також аналізували відео з Instagram-сторіз, які викладали гості того дня. Таким чином вони склали список відомих публічних гостей святкування.

«Така, здавалося б, світська подія не потрапила б в об’єктив камери програми журналістських розслідувань, якби не суспільний інтерес, який становлять зв’язки Віктора Медведчука – одного з лідерів проросійського політичного руху в Україні», – йдеться у спецрепортажі.

Серед них «Схеми» зафіксували близьких соратників Віктора Медведчука. Його сусідів-олігархів Ігоря та Григорія Суркісів, який також є народним депутатом від ОПЗЖ. Вони фігурували у розслідуванні «П дав добро» про аферу в енергетиці часів президента Порошенка, Григорій Суркіс свою участь у ній заперечує.

На відео гостей журналісти впізнали депутата від ОПЗЖ Тараса Козака разом із Наталією Лавренюк – його цивільною дружиною та бізнес-партнеркою Оксани Марченко у нафтовому бізнесу в Росії, майно якої народний депутат не вносить до декларації.

На територію ресторанного комплексу, зазначають журналісти, заїжджало авто екс-«регіонала», голови Федерації боксу України і фігуранта «бурштинової стрілянини» на Рівненщині Володимира Продивуса.

На відео гостей потрапив Вадим Столар, відомий за часів Порошенка як «сірий кардинал Києва», а нині – народний депутат від ОПЗЖ та керівник столичної організації цієї політсили. На прохання журналістів про коментар Вадим Столар не відреагував.

На відео гостей журналісти помітили Андрія Холодова – народного депутата від «Слуги Народу». Раніше Холодов уникав запитань про те, які має відносини із Віктором Медведчуком і чи товаришують вони родинами, пояснюючи лише, що його дружина і Оксана Марченко – куми. На питання, що він робив на весіллі пасинка Медведчука, Андрій Холодов «Схемам» не відповів.

Із території ресторану виїжджало авто ексдержсекретаря Міністерства закордонних справ Андрія Заяця. Втім, дипломат заявив журналістам, що саме в той день давав своє авто в користування, не відповівши, кому.

Крім того, журналісти зафіксували, як із території «Маячка» вийшов Сергій Коровченко – ексміністр юстиції Криму, фігурант так званих «плівок Глазьєва» як «людина Медведчука» у супроводі Владислави Молчанової – довіреної особи Юлії Тимошенко на президентських виборах 2019 року. Втім, вони обоє були одягнуті в спортивний одяг. Молчанова пояснила журналістам, що вони з Коровченком приїжджали туди «збирати гриби», Сергій Коровченко теж озвучив цю версію, додавши, що з Віктором Медведчуком не знайомий і не є його людиною. «Схеми» надіслали запитання до ГО «Український вибір», яку очолює Віктор Медведчук. Відповідей поки що не отримали.