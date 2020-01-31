Забудовник-бізнесмен Вавриш каже, що ходить на Банкову у «приватних справах» – «Схеми»

Забудовник Києва бізнесмен Андрій Вавриш навідувався в Офіс президента на Банкову у робочий час, відмовившись пояснити журналістам мету свого візиту, натомість заявив, що «був у приватній справі». В Офісі президента також відмовили у наданні інформації про візит Вавриша, як і в ознайомленні з журналом усіх відвідувачів, посилаючись на його «конфіденційність» – попри передвиборчу обіцянку Володимира Зеленського зробити офіс «відкритішим» та «без кулуарних домовленостей». Про це йдеться у репортажі «Зелене світло на Банковій» журналістів програми «Схеми: корупція в деталі» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Андрія Вавриша знімальна група помітила на Банковій 16 жовтня 2019 року, він залишав Офіс президента. Журналістам бізнесмен сказав, що прийшов «у гості», але не «у державних справах».

«Я був в приватній справі», – коротко відповів Вавриш.

Ім’я очільника компанії Saga Development Андрія Вавриша найчастіше згадувалось у медіа в контексті переїзду президента до «Українського дому». Міський голова Києва Віталій Кличко називав Вавриша одним із неформальних «кураторів столиці» від президента Володимира Зеленського. Раніше журналісти-розслідувачі також виявили його бізнесові зв’язки з керівником Офісу президента Андрієм Богданом та зі «скандальними» забудовами.

На прохання «Схем» повідомити, з ким та з якою метою зустрічався Вавриш в Офісі президента, там на журналістський запит офіційно відмовились відповідати, як і надавати перелік усіх візитерів, пояснивши це «конфіденційністю».

У відповіді на запит «Схем» в ОП також підкреслили: «Інформація стосовно суспільно значущих зустрічей президента України Володимира Зеленського з представниками бізнесу постійно розміщується на офіційному інтернет-представництві президента України», – зазначено у документі.

Таким чином у офісі Володимира Зеленського продовжили практику його попередників – Петра Порошенка та Віктора Януковича, коли імена гостей президентського офісу втаємничують, відмовляючи в інформації і даючи змогу першим особам держави проводити зустрічі з олігархами, особами з сумнівною репутацією непомічено для громадськості, йдеться у репортажі.

Під час виборчої кампанії президента України команда кандидата Володимира Зеленського оприлюднила відео з назвою «Камери в кабінеті президента...». Ігор Новіков, який пізніше став радником президента, запропонував в якості ідеї публікувати списки відвідувачів Банкової. У передвиборчому ролику Володимир Зеленський відповів, що готовий до такої відкритості – єдине, «зважаючи на питання державної безпеки».

А у перші місяці після перемоги новообраний президент писав у Facebook: «Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей» – і обіцяв прозорість і відкритість у відносинах влади з великим бізнесом.

Протягом кількох місяців – у жовтні, листопаді та грудні 2019 року – знімальній групі «Схем» вдалось зафіксувати серед візитерів Офісу президента родичів президентських помічників, друзів Володимира Зеленського з «95 кварталу», бізнесменів – серед яких Андрій Вавриш, Олексій Вадатурський, антикорупціонерів, суддів і люстрованих посадовців часів президента Януковича та з уряду Азарова.

Раніше «Схеми» також повідомляли, як ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував канцелярію президента Володимира Зеленського. Після публікації цієї новини у Володимира Зеленського пояснили, що Пінчук приїжджав тоді до АП із експрезидентом України Леонідом Кучмою для консультацій щодо повернення останнього до мінського процесу. Водночас адміністрація Зеленського не повідомила про цю зустріч із олігархом до оприлюднення інформації журналістами 3 червня. Також там не пояснили, чому Віктор Пінчук супроводжував експрезидента, який є його зятем.