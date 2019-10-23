«Надмірне втручання» – «Схеми» відреагували на ухвалу суду, якою слідчим ДБР дали доступ до даних редакції

Редакція програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і каналу «UA:Перший») вважає надмірним обсяг даних журналістів, дозвіл на доступ до яких отримало Державне бюро розслідувань через ухвалу Печерського районного суду Києва.

Слідчі через суд затребували дані журналістів, які готували розслідування «Mr. Petro Incognito» про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року під авторством Михайла Ткача і Наталки Седлецької. Також у ДБР отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших даних – внутрішньої редакційної комунікації, графіку роботи журналістів, операторів та водіїв, даних щодо оплати їхньої праці тощо.

Редакція озвучила низку ризиків через винесену судом ухвалу.

Насамперед, зазначають «Схеми», обсяг затребуваних ДБР даних є надмірним. «Оскільки відомство розслідує ймовірне перевищення повноважень експрезидентом Петром Порошенком, незрозуміло, як в офіційному встановленні цього факту можуть допомогти обліки робочого часу журналістів, операторів і водіїв програми, їхні зарплати і внутрішня комунікація», – йдеться в заяві редакції програми розслідувань.

Журналісти також зазначають, що «такий прискіпливий інтерес силовиків до процесу підготовки матеріалу, включно з затребуванням внутрішньої редакційної комунікації, та подальша загроза обшуку, несе в собі потенційні ризики розкриття джерел інформації».

Так, в ухвалі прямо зазначено, що у разі відмови редакції добровільно виконати рішення і надати слідству всі ці дані – суд за клопотанням слідчого має право винести рішення про дозвіл на проведення обшуків на Радіо Свобода.

«Зрозуміло, що виконати в повному обсязі ухвалу неможливо – наприклад, редакція не надаватиме листування журналістів і дані про редакційний процес підготовки програми розслідувань.Тому не можна виключати, що правоохоронці навмисно придумали підстави для здобуття права на проведення обшуків», – зазначено в заяві редакції.

Крім того, журналісти висловлюють занепокоєння непрогнозованістю поведінки слідчих ДБР. Адже в межах офіційного розслідування «Схеми» вже йшли на контакт із ними.

Так, у серпні ДБР звернулися до редакції з проханням надати офіційні запити, які журналісти відправляли під час розслідування, та відповіді на них. Редакція надала запитувані документи. «Тож незрозуміло, навіщо для подальшої співпраці слідчим знадобилось застосовувати інструмент примусу, під загрозою обшуків», – дивується редакція.

Водночас, в ухвалі Печерського районного суду зазначено, що вона не підлягає оскарженню. Таким чином, суд не залишив журналістам можливості вимагати перегляду рішення.

Наразі в редакції Радіо Свобода тривають консультації з адвокатами про те, які існують законні юридичні інструменти захисту від такого надмірного втручання в роботу журналістів.

Водночас «Схеми» наголошують, що не вбачають можливим надавати слідству внутрішню редакційну інформацію, яка, очевидно, не має стосунку до суті кримінальної справи, та несе ризики розкриття журналістських джерел.

«Це стосується кримінальних проваджень стосовно представників як попередньої влади, так і нинішньої, незалежно від політичної приналежності фігуранта», – йдеться в заяві.

Печерський районний суд Києва ухвалою від 17 жовтня надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільного проєкту Радіо Свобода і каналу «UA:Перший»), які готували розслідування «Mr. Petro Incognito» – про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року під авторством Михайла Ткача та Наталки Седлецької.

Окрім того, слідчі отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів та водіїв, даних щодо оплати їхньої праці тощо.

Таке рішення суд ухвалив у межах досудового розслідування кримінального провадження ДБР щодо «незаконного переправлення осіб» – зокрема, експрезидента – через державний кордон «з використанням завідомо підроблених документів».

Згідно з ухвалою суду, якщо редакція не надасть правоохоронцям зазначену інформацію, то суд за клопотанням слідчих ДБР «має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

6 серпня у ДБР повідомили, що розслідують можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України. Досудове розслідування проводять за статтями «службове підроблення», «незаконне переправлення осіб через державний кордон України», «використання завідомо підробленого документа».

Імені колишнього президента у повідомленні не було вказано, проте Радіо Свобода стало відомо, що йдеться про Петра Порошенка. Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») у своєму розслідуванні «Mr. Petro Incognito».

Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.

Журналісти програми припустили, що президент України Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, «по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників».