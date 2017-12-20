НАЗК відмовилося перевіряти використання службового становища начальником УДО Гелетеєм

Національне агентство України з питань запобігання корупції відмовилося перевіряти можливе використання службового становища начальником Управління держохорони Валерієм Гелетеєм. Він, як раніше зафіксували журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), під час святкування свого ювілею міг використовувати працівників управління у власних інтересах – як обслугу і водіїв. Про це НАЗК повідомило у відповіді на звернення громадської організації «Центр протидії корупції».

«Згідно з частиною 5 статті 216 Кримінального кодексу України, досудове розслідування злочину, передбаченого статтею 364 вказаного Кодексу (зловживання владою або службовим становищем, – ред.) здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України», – йдеться у відповіді Нацагентства.

Водночас у «Центрі протидії корупції» таку відповідь вважають маніпуляцією.

«Позиція НАЗК, що зловживання службовим становищем має розслідувати Національне антикорупційне бюро є маніпуляцією, оскільки у зверненні були викладені чіткі факти не зловживання (що є злочином), а використання свого становища Гелетеєм у приватних цілях (що є порушенням антикорупційного законодавства) та зафіксовано в матеріалах журналістського розслідування. Відповідно до закону, НАЗК мало право винести припис Гелетею, однак НАЗК закрило очі на явне порушення закону», – прокоментував відповідь агентства юрист «Центру протидії корупції» Андрій Савін.

Раніше «Центр протидії корупції» звернувся до Адміністрації президента України з проханням провести службове розслідування стосовно можливого використання свого службового становища Гелетеєм.

«Оскільки за законом Управління державної охорони України та його керівник підконтрольні президентові України, то у випадку вчинення начальником УДО дисциплінарного проступку Адміністрація президента була зобов’язана призначити і провести службове розслідування за даними фактами і притягнути Гелетея до дисциплінарної відповідальності і суворо вказати про недопущення подібних фактів у майбутньому», – пояснив юрист.

Однак в АП відмовилися проводити службове розслідування і передали звернення до НАЗК.

Раніше журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») повідомляли про те, що 28 серпня працівники Управління держохорони виконували функції обслуги на святкуванні 50-річного ювілею свого керівника Валерія Гелетея. Зокрема, держохоронці звіряли списки запрошених, були паркувальниками і почесною вартою, зустрічаючи гостей свята у парадній формі та віддаючи їм честь. Вартові-держслужбовці несли службу на приватному заході свого керівника до останнього відвідувача.

Особисто Валерій Гелетей у відповідь журналістам програми «Схеми» заявив, що не бачить у цьому жодних суперечностей: «Там, де присутні перші особи, завжди є людина, яка віддає честь, це порядок для військовослужбовців. Тому тут немає жодних порушень».

Водночас у «Центрі протидії корупції» зауважили, що «відповідно до вимог законодавства, здійснення військовослужбовцями УДО таких дій, як приймання подарунків і квітів від гостей, чергування в парадному військовому форменому одязі при вході у заклад святкування, містять виключно ознаки обслуговування, а не забезпечення безпеки».

УДО, серед іншого, забезпечує охорону прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, голови Верховного суду, генерального прокурора, що прибули на святкування. При цьому сам Валерій Гелетей як очільник цього управління не є охоронюваною законом особою: супровід держохорони не передбачений ані для нього, ані для членів його родини.

Всупереч цьому, він залучав працівників УДО не тільки з метою власної фізичної охорони, а й як приватних водіїв для своєї родини. Журналісти «Схем» зафіксували, як один з держохоронців Олександр Зубко підвозив на святкування дружину, молодшого сина і невістку Гелетея.

Виявилося, що членів родини очільника Управління держохорони він возить систематично, наприклад, відвозить та забирає сина свого начальника зі школи.