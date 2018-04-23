Член Вищої ради правосуддя Гречківський зміг уникнути обшуків через статус почесного консула – прокурор

Член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський зміг уникнути обшуків у кримінальній справі в приміщеннях, які він використовував як почесний консул Республіки Мальта, через недоторканність таких приміщень згідно з положенням про почесні консульства. Про це повідомив прокурор Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Дмитро Вакаров, ідеться в розслідуванні «Дипломатичний щит». Навіщо українським політикам та бізнесменам статус почесних консулів?» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобоода та телеканалу UA: Перший)

«Була нагальна необхідність проведення обшуків у приміщеннях, але разом із тим, коли ми дійшли до тих приміщень і з’ясували, що це консульські приміщення, то там не проводився обшук, бо отримані там докази могли бути визнані судом недопустимими. Під час досудового розслідування не проводився обшук у приміщеннях, які використовував почесний консул Мальти», – розповів «Схемам» Вакаров.

Павло Гречківський – член Вищої ради правосуддя, органу, який призначає і звільняє суддів. І одночасно – почесний консул Республіки Мальта у Києві. У Шевченківському районному суді Києва розглядають справу, яка стосується самого Гречківського. Ідеться про вимагання 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судовий процес під час розгляду господарської справи.

«Схеми» запитали у Павла Гречківського, чи приховує він щось важливе для слідства за табличкою почесного консульства.

«Дивіться, як щось кажуть у прокуратурі, то й ставте ці питання прокуратурі. На жаль, прокуратура просто не знає закону», – прокоментував він.

Юрист Дмитро Кострюков у коментарі «Схемам» підтвердив: у правоохоронців справді виникають проблеми з обшуками в почесних консульствах, йдеться у розслідуванні.

«Приміщення, яке знаходиться на території України, має особливий статус. Його просто так не можна прийти і обшукати за ухвалою судді, це окремий статус це регулює», – пояснив юрист.

Захист приміщень від обшуків – не єдина перевага, яку надає статус почесного консула. Журналісти також з’ясували, що Павло Гречківський користується автівкою Ауді А8, яка є власністю почесного консульства Республіки Мальта в Києві. Гречківський не вніс її до майнової декларації і зазначив, що користується авто у вільний від роботи час.

«Якщо є якісь у НАЗК до мене проблеми – будь ласка, в установленому порядку звертайтеся. У вільний від роботи час я користуюся автівкою. Моя позиція така, яка відповідає чинному законодавству», – відреагував почесний консул Мальти.

«Схеми» надіслали запит до Нацагентства з питань запобігання корупції. І запитали, чи повинен декларувати член Вищої ради правосуддя автомобіль, яким користується як почесний консул. На відповідь редакція ще очікує.

Існує ціла низка привілеїв, які отримає така консульська установа відповідно до «Віденської конвенції про консульські зносини від 1963 року» та українського Положення, розробленого Міністерством закордонних справ України. Наприклад, недоторканність кореспонденції консульства, заборона для правоохоронців відкривати чи затримувати консульську валізу, звільнення від податків приміщення консульства, заборона обшукувати консульський архів, можливість користуватися автівкою з дипломатичними номерами. Раніше «Схеми» повідомляли, що низка можновладців може використовувати статус почесних консулів задля цих привілеїв.