«Справа рюкзаків Авакова»: суд знову скасував арешт майна дружини Чеботаря

Апеляційний суд Києва скасував арешт частини квартири, будинку і господарських споруд, що належать дружині екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, підозрюваного у справі щодо закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій 7 травня.

Солом'янський районний суд Києва арештував це майно, яке «перебуває у спільній сумісній власності» підозрюваного і його дружини, 1 березня 2018 року. Захисник Варвари Чеботар у суді зазначив, що будинок і господарські споруди були подаровані їй батьком, а тому є її особистою власністю, йдеться в ухвалі. Щодо квартири, то суд вирішив, що, оскільки вона у різних частках була приватизована Чеботарем і його дружиною, то вона теж не є спільним майном.

Суд за клопотанням НАБУ вже накладав арешт на майно Чеботаря і його дружини ще на початку листопада 2017 року. Після того, в середині січня 2018-го, захист Чеботаря домігся скасування арешту квартири й будинків.

Раніше «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомляли, що прихована камера, яка зафіксувала переговори в кабінеті екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря щодо закупівлі рюкзаків для Нацгвардії, була знищена як речовий доказ на виконання ухвали суду в рамках іншого кримінального провадження. У НАБУ планували використати цей пристрій як ймовірний речовий доказ у цій справі.

5 квітня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування у так званій «справі рюкзаків», одним із фігурантів якої є син міністра внутрішніх справ України Олександр Аваков.

Національне антикорупційне бюро України 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні бойових дій на сході України. У результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків (Володимира Литвина) і ще одну «приватну особу», як назвали сина голови МВС Арсена Авакова, Олександра.

За даними НАБУ, в 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і, до того ж, не відповідав вимогам, установленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», знайшли відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті на той час заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі. На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.