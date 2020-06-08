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08 червня 2020, Київ 18:34
Новини | Політика

«Плата за вірність Кремлю не забарилася» – МЗС про переобрання Шредера у «Роснафті»

8 червня стало відомо, що Шредер переобраний головою ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснафта», яку він очолює з 2017 року

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на переобрання колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера головою ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснафта» і назвали це «платою за вірність».

«Плата за вірність Кремлю не забарилася – Шрьодер отримує чергові дивіденти! «П'ята колона» в ЄС продовжує проштовхувати російські інтереси і розхитувати європейську солідарність», – написав 8 червня у твітері заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

8 червня стало відомо, що Шредер переобраний головою ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснафта», яку він очолює з 2017 року.

Шредер неодноразово виступав за зняття санкцій із Росії.

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