Футбол: колишній нападник «Шахтаря» Євген Селезньов гратиме за «Колос»

Колишній нападник донецького «Шахтаря» та збірної України Євген Селезньов гратиме за «Колос» з Київської області.

Він виступатиме під 11 номером. Деталі його контракту наразі не розголошуються.

В Україні нападник грав у складі «Дніпра», «Шахтаря» та київського «Арсеналу». Останнім часом футболіст виступав за турецькі «Карабюкспор», «Акхісар Беледієспор», «Бураспор» та іспанську «Малагу».

Селезньов тричі вигравав чемпіонат України, двічі – Кубок України і по одному разу – кубок Туреччини, суперкубок Туреччини, суперкубок України та кубок УЄФА.

«Колос» з Ковалівки Київської області цього року дебютує в єврокубках. 17 вересня команда зіграє з грецьким «Арісом» у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.