Сенатори США 7 грудня матимуть секретний брифінг щодо допомоги Україні

Наступної середи, 7 грудня, американські сенатори матимуть секретний брифінг щодо допомоги Україні, повідомляє CNN із посиланням на джерела в Сенаті.
Адміністрація Байдена наполягає на виділенні Україні допомоги на 37 мільярдів доларів, які можуть бути включені в загальний законопроєкт про додаткове фінансування уряду, який має бути затверджений до 16 грудня. Досі невідомо, чи вдасться адміністрації домовитися про новий пакет, чи їй доведеться погодитися на тимчасову резолюцію щодо фінансування федеральних агенцій на рівні минулого року – проти чого застерігав Пентагон.
Додаткові ресурси з боку США «забезпечать Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні для самозахисту, а також те, що вразливі люди продовжуватимуть отримувати життєво необхідну допомогу», – йдеться в листі, який директорка Офісу з управління та бюджету Шаленде Янґ надіслала спікерці Палати представників Ненсі Пелосі. За її словами, це також стосується критичної нестачі продовольства та енергії, спричиненої вторгненням Росії.
Згідно з інформаційним листом, фінансування має розподілятися так:
- 21,7 мільярда доларів для Пентагону на «обладнання для України, поповнення запасів Міністерства оборони, а також на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки».
- 14,5 мільярда доларів для Державного департаменту на «пряму бюджетну підтримку України, важливі інвестиції під час війни, допомогу в безпеці, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу».
- 626 мільйонів доларів для Міністерства енергетики «на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію стратегічного запасу нафти»
- 900 мільйонів доларів для Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб «для надання стандартної допомоги в галузі охорони здоров’я та підтримки українських біженців».
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