Сенатори США 7 грудня матимуть секретний брифінг щодо допомоги Україні

Наступної середи, 7 грудня, американські сенатори матимуть секретний брифінг щодо допомоги Україні, повідомляє CNN із посиланням на джерела в Сенаті.

Адміністрація Байдена наполягає на виділенні Україні допомоги на 37 мільярдів доларів, які можуть бути включені в загальний законопроєкт про додаткове фінансування уряду, який має бути затверджений до 16 грудня. Досі невідомо, чи вдасться адміністрації домовитися про новий пакет, чи їй доведеться погодитися на тимчасову резолюцію щодо фінансування федеральних агенцій на рівні минулого року – проти чого застерігав Пентагон.

Додаткові ресурси з боку США «забезпечать Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні для самозахисту, а також те, що вразливі люди продовжуватимуть отримувати життєво необхідну допомогу», – йдеться в листі, який директорка Офісу з управління та бюджету Шаленде Янґ надіслала спікерці Палати представників Ненсі Пелосі. За її словами, це також стосується критичної нестачі продовольства та енергії, спричиненої вторгненням Росії.

Згідно з інформаційним листом, фінансування має розподілятися так: