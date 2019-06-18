У Сенаті США відбудуться слухання щодо України та російського втручання

У комітеті із закордонних справ Сенату США 18 червня відбудуться слухання на тему «П’ять років після Революції гідності: прогрес України, зловмисна діяльність Росії». Про це повідомляє сайт сенатського комітету.

О 14:30 за вашингтонським часом (це 21:30 за Києвом) свою доповідь розпочне спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер, повідомив сам високопосадовець у мережі Twitter.

Після доповіді Волкера сенатори почують також думки колишнього посла США в Україні Джона Гербста, директорки проекту з глобальної демократії та перспективних технологій Інституту Брукінґза Аліни Полякової та представника Heritage Foundation Джеймса Карафано.

На початку червня після зустрічі з Куртом Волкером радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обрання Володимира Зеленського президентом України створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі. Болтон назвав це «ключовим кроком для покращення відносин США та Росії».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.