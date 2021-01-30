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30 січня 2021, Київ 13:09
Новини | Політика

Сенцов анонсував платформу звільнення політв’язнів

Сенцов: зустрілись з побратимами, щоб зробити спільну платформу звільнення політв’язнів. Запрошуємо до співпраці усіх небайдужих, громадські організації та інші установи

Український режисер та колишній політв’язень Олег Сенцов анонсував платформу звільнення політв’язнів.

«Вова Балух вже отямився, Сашко Шумков теж з нами. Зустрілись з побратимами, щоб зробити спільну платформу звільнення політв’язнів. Запрошуємо до співпраці усіх небайдужих, громадські організації та інші установи. Тільки разом ми зможемо витягнути з-за ґрат усіх українських полонених, заручників та політв’язнів!» – написав Сенцов у фейсбуці 29 січня.

За даними активістів, станом на кінець 2020 року Росія незаконно утримувала 102 українських громадян.

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