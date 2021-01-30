Український режисер та колишній політв’язень Олег Сенцов анонсував платформу звільнення політв’язнів.

«Вова Балух вже отямився, Сашко Шумков теж з нами. Зустрілись з побратимами, щоб зробити спільну платформу звільнення політв’язнів. Запрошуємо до співпраці усіх небайдужих, громадські організації та інші установи. Тільки разом ми зможемо витягнути з-за ґрат усіх українських полонених, заручників та політв’язнів!» – написав Сенцов у фейсбуці 29 січня.

За даними активістів, станом на кінець 2020 року Росія незаконно утримувала 102 українських громадян.