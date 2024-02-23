Мер прокоментував повідомлення про звуки вибухів в Миколаєві

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував повідомлення про звуки вибухів в місті.



«Миколаївці, у місті наразі спокійно. Звуки вибухів, які можна було чути в деяких районах – за межами міста. Але повітряна тривога триває. Будьте обережні», – написав він у телеграмі.



Раніше після оголошення повітряної тривоги у соцмережах повідомили про звуки вибухів в Миколаєві.

На початку лютого унаслідок атаки безпілотників у Миколаєві були пошкоджені десятки житлових будинків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.