У Євросоюзі привітали рішення Сербії про визнання косовських автономерів

Євросоюз 26 грудня привітав рішення Сербії визнати автомобільні номерні знаки, видані частково визнаною Республікою Косово. Рішення демонструє, що прогрес у нормалізації відносин можливий, наголошують у Брюсселі.

Представник відомства ЄС із зовнішньої політики Петер Стано написав у соцмережі X, що це позитивний крок у реалізації домовленостей про нормалізацію між Белградом та Приштиною. Євросоюз розраховує на те, що Косово відреагує аналогічно, додав Стано.

Уряд Косова поки не робив заяв про те, чи він відповість аналогічними заходами. Раніше цього року Косово відмовилося від суперечливого рішення карати водіїв, які не замінили на косовські номери автомобільні номерні знаки, видані Сербією.

Автомобільні номери через зображення на них національних символів стали ще однією «гарячою точкою» у відносинах між Приштиною та Белградом, який не визнає оголошеної у 2008 році незалежності Республіки Косово від Сербії. Кордон могли перетинати лише машини із прихованою символікою на корпусі.

25 грудня влада Сербії оголосила, що дозволить вільний проїзд усім машинам із Косова з номерними знаками цієї країни. Голова сербського Управління у справах Косова та Метохії Петар Петкович уточнив, що рішення діятиме з 1 січня 2024 року.