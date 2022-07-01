Рятувальники виявили 20 загиблих внаслідок ракетного удару по Сергіївці

Через ракетний обстріл селища Сергіївка в Одеській області загинули 20 людей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у повідомленні 1 липня.

«Станом на 13:30 внаслідок ракетного удару у селищі міського типу Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині загинуло 20 осіб (16 осіб – житловий будинок та чотири особи – база відпочинку, з них одна дитина), постраждало 38 осіб (37 осіб – житловий будинок, з них шестеро дітей та одна особа – база відпочинку)», – йдеться в заяві.

Читайте також: СБУ почала розслідування ракетного удару на Одещині, число жертв зросло до 19

38 постраждалих були госпіталізовані. Врятували вісьмох людей, з них трьох дітей. ДСНС зазначає, що рятувальні роботи тривають, на місці події працюють у тому числі психологи.

Ракетний удар війська РФ здійснили у ніч на 1 липня. В оперативному командуванні «Південь» заявили, що російські літаки стратегічної авіації Ту-22 вдарили з напрямку Чорного моря: трьома ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок і базу відпочинку.