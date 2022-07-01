Під завалами ТЦ у Кременчуку виявили 28 фрагментів тіл – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що від початку розбору завалів знищеного російським ракетним ударом торгового центру в Кременчуці на Полтавщині виявили 28 фрагментів тіл.

«Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ «Амстор» додатково виявлено шість фрагментів тіл. Від початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл», – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграмі.

За даними рятувальників, встановлена загибель від ракетного удару 19 людей, 62 людини постраждали, з яких 26 – шпиталізували.

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині. За даними ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що залишаються безвісти зниклими 36 людей.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт, заявивши, що ціллю атаки був військовий об’єкт: «ангари з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин». У Міноборони РФ заявили, що «детонація боєприпасів до західної зброї викликала пожежу в розташованому поряд з територією заводу торговому центрі, що не функціонував».