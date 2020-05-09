Влада Сеулу закрила клуби та бари після повторного спалаху коронавірусу

Влада Сеулу закрила клуби та бари в центрі міста після повторного спалаху коронавірусної інфекції. Про це повідомляє агентство «Ренхап».

З кінця квітня у Південній Кореї послаблюються карантинні заходи, проте в місті зафіксований новий спалах хвороби.

У суботу в країні зафіксовали 18 нових випадків інфікування коронавірусом, з них 17 влада пов’язує з відвідувачами нічних клубів. При цьому за даними властей місця, де відпочивали заражені, відвідали до півтори тисячі осіб.

Південна Корея стала однією з перших країн світу, де було зафіксовано спалах коронавірусу. Однак його вдалося локалізувати – на 51,6 мільйона жителів були зафіксовані 10 822 випадків зараження, померли 256 осіб.

Станом на 9 травня у світі зафіксовано майже 4 мільйони випадків інфікування, померли 276 тисяч людей.