Троє дітей перебувають у тяжкому стані після обвалення балкона школи в окупованому Севастополі – Развожаєв

Троє дітей перебувають у тяжкому стані після обвалення балкона школи №13 у Севастополі, повідомив голова окупаційної влади міста Михайло Развожаєв.

За його уточненими даними, всього постраждали дев’ять учнів – шість юнаків і троє дівчат віком 17 років. Шестеро з них зараз у стані середньої тяжкості. Це були випускники, які вийшли на балкон для спільного фотографування.

Як уточнював російський телеграм-канал Mash, один із постраждалих потрапив до лікарні непритомним.

«Просто в ці хвилини одного з хлопців оперують. Попередньо – прямої загрози життю немає», – написав Развожаєв о 13:54.

Російське управління Слідчого комітету з Криму та Севастополя порушило кримінальну справу за фактом заподіяння школярам травм.

Раніше Развожаєв звітував, що у школі №13 у червні 2025 року було завершено «капітальний ремонт», під час якого «відремонтували основну будівлю, тир та їдальню».