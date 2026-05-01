У Севастополі чули вибухи і, ймовірно, бачили ракету – соцмережі

Над Севастополем углиб півострова пролетів швидкий об'єкт, схожий на ракету, повідомляє рух «Атеш» (фото ілюстраційне)
Над Севастополем углиб півострова пролетів швидкий об’єкт, схожий на ракету, повідомляє рух «Атеш» (фото ілюстраційне)

У районі окупованого Росією Севастополя було чути вибухи та помітили об’єкт, схожий на ракету. Про це повідомляють деякі кримські пабліки, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Релії.

У цивільному русі «Атеш» повідомили про стрілянину в різних районах Криму.

«Повідомляють про стрілянину в різних районах Криму... Окупанти глушать зв’язок... Над Севастополем углиб півострова пролетів швидкий об’єкт, схожий на ракету», – пишуть в організації.

Телеграм-канал «Кримський вітер» додав деталі, посилаючись на дані читачів:

«Пуск ракети з мису Фіолент у бік моря, повідомляють підписники... О 17.31 вибух безпосередньо на аеродромі «Бельбек» повідомляють передплатники».

Російський голова Севастополя Михайло Развожаєв поки не повідомляв про повітряну тривогу. У телеграм-каналі «ПП/Севастополь» жодної інформації про ракету чи вибухи наразі не було.

Реакція Крим.Реалії не може незалежно перевірити інформацію в умовах бойових дій на півострові.

Від 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники й ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

