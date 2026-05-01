У Севастополі чули вибухи і, ймовірно, бачили ракету – соцмережі

У районі окупованого Росією Севастополя було чути вибухи та помітили об’єкт, схожий на ракету. Про це повідомляють деякі кримські пабліки, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Релії.

У цивільному русі «Атеш» повідомили про стрілянину в різних районах Криму.

«Повідомляють про стрілянину в різних районах Криму... Окупанти глушать зв’язок... Над Севастополем углиб півострова пролетів швидкий об’єкт, схожий на ракету», – пишуть в організації.

Читайте також: Російський археолог Бутягін заявив про намір продовжити розкопки в окупованому Криму

Телеграм-канал «Кримський вітер» додав деталі, посилаючись на дані читачів:

«Пуск ракети з мису Фіолент у бік моря, повідомляють підписники... О 17.31 вибух безпосередньо на аеродромі «Бельбек» повідомляють передплатники».

Російський голова Севастополя Михайло Развожаєв поки не повідомляв про повітряну тривогу. У телеграм-каналі «ПП/Севастополь» жодної інформації про ракету чи вибухи наразі не було.

Реакція Крим.Реалії не може незалежно перевірити інформацію в умовах бойових дій на півострові.

Від 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники й ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.