В окупованому Севастополі запровадили обмеження на світло, воду і громадський транспорт

У Севастополі в окупованому Росією Криму вранці 27 липня спостерігалися проблеми з електропостачанням.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, після нічних атак з боку ЗСУ місто було майже повністю знеструмлене у перші години доби 27 липня.

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що цей вимушений захід повинен був захистити від перевантаження електричні мережі за межами міста.

Вранці електропостачання більшості споживачів у Севастополі відновили, але за тимчасовою схемою. У підконтрольному РФ «Севастопольенерго» заявили, що завдяки збільшенню доступної потужності вдалося повернутися до звичного графіку «3 через 3».

Водночас у «Севелектроавтотрансі» повідомили, що через обмеження подачі електропостачання тролейбуси тимчасово не здійснюють рух. Місцями їх замінили на автобуси. При цьому автобуси № 33, 72 тимчасово не працюють, а інші маршрути прямують зі збільшеним інтервалом.

Після вимкнення подачі електроенергії у Севастополі діють обмеження подачі води, зазначив водоканал. Зниження тиску торкнулося великої території – від віддалених селищ до великих міських вулиць.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».