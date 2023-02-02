Вісім людей загинули в Севастополі через пожежу в будівельному модулі

У Севастополі в окупованому Росією Криму через пожежу в будівельному модулі загинули вісім людей, повідомила пресслужба Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ у своєму телеграм-каналі.

«Пожежу в будівельному модулі під Севастополем повністю ліквідовано, розбір конструкцій завершено. Внаслідок пожежі загинуло вісім людей, двоє – постраждали», – йдеться у повідомленні.

Згоріла будівля розташована в селищі Сахарна Головка неподалік Балаклави. Робітники брали участь у будівництві траси «Таврида».

Серед загиблих – жителі Тверської області Росії, Краснодарського краю, Республіки Адигея, повідомили в підконтрольному Росії уряді Севастополя.

За попередніми даними, у модулях жили близько 100 працівників.

Траса «Таврида» – 250-кілометровий автошлях, що з’єднує Керч, Сімферополь і Севастополь. Рух нею 2020 року запустив президент РФ Володимир Путін, який приїжджав до окупованого Криму.