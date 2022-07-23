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У Севастопольську бухту зайшов російський малий ракетний корабель – фото

Корабель із зафарбованим бортовим номером пройшов фарватером Північної бухти близько 11:05 за місцевим часом

У першій половині дня 23 липня до Севастопольської бухти в окупованому Криму зайшов російський малий ракетний корабель типу «Буян-М» (згідно з російською класифікацією, проєкт 21631), повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Корабель із зафарбованим бортовим номером пройшов фарватером Північної бухти повз фортецю-музей «Михайлівський равелін» близько 11:05 за місцевим часом.

Судно фотографували туристи і місцеві жителі, які перебували на набережній Приморського бульвару.

Ввечері 22 липня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що в акваторії Чорного моря Росія утримувала в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу «Калібр».

Довідкові сайти повідомляють, що російські ракетні кораблі типу «Буян-М» можуть нести на борту вісім крилатих ракет класу «Калібр», здатних завдавати ударів по наземних об’єктах супротивника на відстані понад 1000 кілометрів.

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