Повітряні сили ЗСУ: українські військові вночі збили 10 «шахедів»

Українські військові вночі збили 10 ударних безпілотників Shahed-136/131, якими Росія атакувала Україну.

Як повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ, ці БПЛА знищили у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

За даними ЗСУ, у ніч проти 9 лютого Росія атакувала 16-а «шахедами» з мису Чауда (окупований Крим) та Курської області (РФ).

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.