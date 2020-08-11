«Шахтар» – «Базель». Де і коли дивитися матч чвертьфіналу Ліги Європи

11 серпня донецький «Шахтар» зустрінеться зі швейцарським «Базелем» у межах чвертьфіналу Ліги Європи.

Оскільки тепер всі матчі плей-оф Ліги Європи відбуваються в Німеччині, команди зіграють на арені «АуфШальке» в Гельзенкірхені за пустих трибун.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі її покаже телеканал «Футбол 1».

Переможець матчу зіграє в пів фіналі з італійським «Інтером», який увечері 10 серпня переміг німецький «Байєр» (2:1).

У попередньому раунді турніру «Шахтар» здолав німецький «Вольфсбург» (2:1, 3:0). «Базель», зі свого боку, переміг німецький «Айнтрахт» із Франфурта (3:0, 1:0).