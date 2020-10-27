Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
27 жовтня 2020, Київ 10:31
Новини | Спорт

У Києві можуть обмежити вхід на три центральні станції метро через футбол

«Шахтар» прийме «Інтер» на НСК «Олімпійський»

У Києві можуть обмежити вхід на три центральні станції метро через футбольний матч між донецьким «Шахтарем» та міланським «Інтером».

«Перед початком гри (о 19:55) можливе обмеження (закриття) «Олімпійської» на вхід. Після гри можливе обмеження на вхід станцій «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого», – розповіли в метрополітені.

«Шахтар» прийме «Інтер» на НСК «Олімпійський». Донецька команда в першому турі Ліги чемпіонів обіграла мадридський «Реал» (2:3) і лідирує у своїй групі. «Інтер» натомість зіграв унічию з «Боруссією» з Менхенгладбаха (2:2).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG