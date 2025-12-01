МОЗ: з 1 січня 2026 року в Україні змінюється календар щеплень

З 1 січня 2026 року в Україні змінюється календар профілактичних щеплень, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Оновлений календар охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань: туберкульоз, гепатит В, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, ХІБ-інфекція та вірус папіломи людини (ВПЛ).



У МОЗ зазначають, що головна зміна стосується введення однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12-13 років – для цього вже закуплена найсучасніша 9-валентна вакцина.

«Також передбачена зміна схеми вакцинації проти вірусного гепатиту В: щеплення проводитимуть у 2-4-6-18 місяців. Така схема дозволить використовувати сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань одночасно (АКДП+Hib+ВГВ), що в результаті зменшить кількість ін’єкцій для дитини та кількість візитів до медзакладу. Наразі вакцинацію проти вірусного гепатиту В проводять окремо за схемою: у 1-й день, а потім у 2 та 6 місяців», – йдеться у повідомленні.

У схемі щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) також передбачені зміни за віком: щеплення робитимуть в 1 та 4 роки – замість нинішніх 1 та 6 років – це забезпечить захист дітей в більш ранньому віці, запобігатиме важкому перебігу захворювання та розвитку ускладнень, очікують у МОЗ.



У 2026 щеплення БЦЖ – проти туберкульозу – проводитимуть через 24 години після народження дитини, а не на 3-5 добу життя, додають у міністерстві.

Діти в Україні отримують безоплатні щеплення від 10 найнебезпечніших інфекцій. Вакцинація надається на первинному рівні у рамках декларації з лікарем. За даними МОЗ, від початку 2025 року діти в Україні вже отримали майже 2 млн щеплень.



