ПЦУ відкрила прихисток для жертв домашнього насильства

Православна церква України відкрила свій перший прихисток для жертв домашнього насильства. Про це 23 квітня повідомив митрополит ПЦУ Епифаній.

«Цей заклад розташований на Київщині й носитиме ім’я однієї з найвидатніших жінок в історії України, мудрої та сміливої, вольової та розсудливої святої рівноапостольної княгині Ольги. Ми хочемо допомогти та прихистити жінок і дітей, які зіткнулися з жахіттям домашнього насилля, переслідування, агресії. Недарма «шелтер» українською мовою перекладається як «притулок, укриття, прихисток». У цьому закладі постраждалі можуть укритися від біди й отримати комплексну допомогу: найперше, духовну, психологічну, а також, за потребою, – медичну, соціальну», – наголосив очільник церкви.

Митрополит Епіфаній відзначив, що пандемія, карантинні обмеження та інші соціально-економічні фактори спровокували сплеск домашнього насильства не лише загалом в світі, а й в українських сім’ях. «За даними Мінсоцполітики, лише за минулий рік кількість відповідних звернень збільшилась на 66%, а в кожній другій родині, що перебуває в складних життєвих обставинах, фіксують прояви насильства. Абсолютна більшість постраждалих – це жінки й діти», – нагадує керівник ПЦУ.

Митрополит Епіфаній не виключає відкриття Православною церквою інших подібних закладів, називаючи Шелтер святої княгині Ольги «лише «першою ластівкою».

ПЦУ є однією з 15 канонічних автокефальних помісних церков, які складають православну спільноту, і єдиною канонічною православною церквою на території України. На цей час ПЦУ визнали, крім Вселенського патріархату, також Патріархат Александрії і всієї Африки (друга за диптихом після Вселенського патріархату помісна православна церква), Елладська православна церква в Греції і Кіпрська православна церква. В ПЦУ очікують ближчим часом іще кількох визнань – попри тиск РПЦ на інші помісні церкви з вимогами не робити цього.