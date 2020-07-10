Т.в.о.міністра освіти Шкарлет запросив попередників у колегію при МОН. Квіт, Новосад та Гриневич відмовили

Т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет після свого призначення запросив колишніх очільників міністерства до участі у колегії при МОН, але його пропозицію прийняли не всі. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Я запросив усіх міністрів освіти до участі в колегії міністерства. Хтось погодився піти в колегію, хтось не погодився, але потім деякі особистості розказують, що є застереження щодо української мови чи ЗНО…Я тому вас усіх і запросив, шановні колеги, щоб ви в громадському середовищі мали можливість, якщо у вас є певні застереження щодо Шкарлета, висловити їх у громадському середовищі на камеру, публічно і сказали: «Тут є червоні лінії, їх переходити не можна», – заявив Шкарлет.

При цьому, за його словами, ексміністри освіти Сергій Квіт. Лілія Гриневич та Ганна Новосад відмовились прийняти його запрошення до участі у колегії.

Причини відмови Новосад Шкарлет пояснив так: «Мені телефоном вона взагалі не відповіла. Колеги з міністерства їй телефонували, я так розумію, що вона відмовилась».

А ось так т.в.о. міністра освіти і науки пояснив негативну відповідь від ексочільника МОН Сергія Квіта: «Сказав, що це його принципова позиція. Але, враховуючи те, що він є голова Національної агенції (Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, – ред.) і є одним з учасників освітнього процесу, я б вважав би, щоб і він був. І як міністр, і як голова агенції, яка дійсно бере участь у підвищенні якості освіти».

Щодо ще однієї екскерівниці МОН Лілії Гриневич, то Сергій Шкарлет вважає що її критика на його адресу є необґрунтованою, адже вона теж не погодилась до участі у колегії: «Якщо не пішли і потім якісь застороги і коментарі, – ну це якось неконструктивно, як я вважаю. Я запросив всіх міністрів до співпраці, щоб висловлювали, якщо я зробив певний крок, який колегія, громадськість, колишні міністри вважають хибним, вони на колегії можуть це поправити і виставити певні «червоні лінії». Я всіх запросив до діалогу».

На уточнення від Радіо Свобода, чи запрошував він і ексочільника МОН Дмитра Табачника, Сергій Шкарлет сказав, що ні.

«А він є в Україні чи як? Табачнику не пропонував», – відповів т.в.о. міністра освіти.

Від початку появи інформації про те, що Сергій Шкарлет може очолити Міністерство освіти та науки ексочільники МОН Сергій Квіт, Лілія Гриневич та Ганна Новосад послідовно виступали проти такого призначення.

При цьому сам Сергій Шкарлет зазначає, що ніколи не критикуватиме «жодного зі своїх колег», які очолювали міністерство до нього.

«Моя посада сьогодні є політичною. Я гратися в оцінки своїх колег не буду сто відсотків», – заявив т.в.о.міністра освіти та науки, зазначивши, що на його думку, «кожен з міністрів додав (сто відсотків додав) 5, 10, 15 кроків в розвиток вищої освіти».

25 червня уряд призначив колишнього ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета тимчасовим виконувачем обов’язків міністра освіти і науки України.