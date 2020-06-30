Кілька сотень людей протестували під Кабміном та Офісом президента через призначення Шкарлета

Кілька сотень людей протестували під будівлею Кабінету міністрів у Києві через призначення ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки, передає кореспондент Радіо Свобода.

В акції взяли участь активісти, науковці та студенти. Мітингувальники тримали плакати з гаслами проти призначення Шкарлета і встановили унітаз із написом «Для дипломів від Шкарлета». Крім того, людина в масці «Шкарлета» продавала з аукціону дипломи.

Активісти обурені плагіатом у наукових працях новопризначеного в.о. міністра та тим, що він свого часу балотувався в депутати від Партії регіонів.

Після Кабінету міністрів учасники мітингу колоною пройшли до Офісу президента. Перед входом на площу працівники поліції захотіли провести поверхневий огляд речей учасників акції, мотивуючи це заходами безпеки. Після словесних конфліктів і сидячого протесту учасники акції погодилися на вимоги поліції і їх пропустили до будівлі ОП.

Біля Офісу президента учасники мітингу провели сидячу акцію протесту і передали своє звернення проти призначення Шкарлета.

18 червня профільний комітет Верховної Ради не рекомендував призначати Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Через тиждень уряд призначив його виконувачем обов’язків міністра.

Із відкритих джерел відомо, що Сергій Шкарлет свого часу балотувався до Чернігівської облради і від Партії регіонів, і від «Блоку Петра Порошенка». Із 2010 року і досі є ректором Чернігівського державного технологічного університету. На сайті цього закладу збереглося фото за 2013 рік, на якому тодішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник вручає Шкарлету нагрудний знак та посвідчення «Заслужений діяч науки і техніки України».