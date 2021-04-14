Шмигаль: заявки на отримання допомоги через карантин можна буде подати з 19 квітня

ФОПи та наймані працівники з «червоних» карантинних зон зможуть подати заявки на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави з 19 квітня. Про це у телеграмі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Механізм подачі заявок залишається простим та зручним – через портал чи застосунок «Дія», – зазначив він.

За словами прем’єра, на цю програму підтримки уряд планує витратити близько 3 мільярдів гривень.

Закон про надання фінансової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень підприємцям, які зупинити свою діяльність через карантинні обмеження в «червоних» зонах, 9 квітня набрав чинності.

Відповідно до закону, застраховані фізичні особи – підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у «червоних» зонах, на підставі самостійного звернення отримають з державного бюджету одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення. Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через застосунок або Єдиний портал державних послуг «Дія».