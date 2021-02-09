Україна очікує від засідання Ради асоціації прогресу в розвитку економічної інтеграції до ЄС – Шмигаль

Україна очікує, що засідання Ради асоціації забезпечить прогрес у подальшому розвитку економічної інтеграції України до Європейського Союзу. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем 9 лютого.

«Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з її імплементації – як основу для тісного зшивання наших економік та ринків», – сказав очільник уряду.

Шмигаль зазначив, що одним із першочергових пріоритетів України є початок діалогу з оновлення параметрів Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.

«Це сприятиме подальшому розвитку двосторонньої торгівлі, а також посилить секторальні положення Угоди», – заявив прем’єр.

Шмигаль також подякував Мішелю за підтримку цілей створення «Кримської платформи».

«Ми очікуємо, що Євросоюз активно долучиться до установчого Саміту Платформи, який заплановано на серпень 2021 року в Києві», – додав прем’єр.

Під час засідання Ради асоціації Україна – ЄС обговорять імплементацію Угоди про асоціацію та питання територіальної цілісності України.

«Буде обговорено імплементацію Угоди про асоціацію. Зокрема, в кількох сферах інтересів: політичні реформи, верховенство права та безпека, економічне співробітництво та торгівля», – заявили в ЄС.

У Європейській раді додали, що учасники підсумують нинішню ситуацію на сході України та імплементацію мінських домовленостей з акцентом на гуманітарні питання. Також обговорюватимуть питання окупації Криму.

Зустріч відбудеться під головуванням високого представника із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Українську делегацію очолить прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, зауважили в Європейській раді.