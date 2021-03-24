Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
24 березня 2021, Київ 15:50
Новини | Економіка

Шмигаль обіцяє, що ціна на електроенергію далі не зростатиме

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Уряд збереже ціну на електроенергію після 31 березня 2021 року на рівні 1 гривня 68 копійок за кіловат-годину. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про це під час засідання уряду 24 березня.

«Питання тарифів, розвитку енергетичних ринків та конкуренції на них постійно залишається на порядку денному нашого уряду. Сьогодні ми приймаємо рішення про те, що ціна на електроенергію для українців залишається без змін», – сказав Шмигаль.

28 грудня 2020 року уряд скасував пільговий тариф на електроенергію у розмірі 0,9 гривні за 1 кВт-год, що діяв для населення за перші спожиті 100 кВт-год на місяць.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG