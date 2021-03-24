Шмигаль обіцяє, що ціна на електроенергію далі не зростатиме

Уряд збереже ціну на електроенергію після 31 березня 2021 року на рівні 1 гривня 68 копійок за кіловат-годину. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про це під час засідання уряду 24 березня.

«Питання тарифів, розвитку енергетичних ринків та конкуренції на них постійно залишається на порядку денному нашого уряду. Сьогодні ми приймаємо рішення про те, що ціна на електроенергію для українців залишається без змін», – сказав Шмигаль.

28 грудня 2020 року уряд скасував пільговий тариф на електроенергію у розмірі 0,9 гривні за 1 кВт-год, що діяв для населення за перші спожиті 100 кВт-год на місяць.