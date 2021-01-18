Шмигаль: карантинні обмеження в Україні є одними з найменш жорстких

В Україні діють менш жорсткі карантинні обмеження, якщо порівнювати їх нормами, запровадженими в інших країнах. Про це 18 січня на селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує сайт президента.

«Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень», – сказав Денис Шмигаль.

Голова уряду також вказав на «повільне зростання захворюваності» на COVID-19, яке «видно на графіках».

«За останній тиждень було виявлено 44 402 нових випадки захворювання. За позаминулий тиждень захворіла 41 тисяча осіб», – відзначив Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на ранковому брифінгу 18 січня звертав увагу на інший елемент статистики – за минулий тиждень з діагнозом COVID-19 було госпіталізовано 13 555 людей, це майже на півтори тисячі менше, ніж позаминулого тижня.

Фактично в Україні зараз проводять у рази менше тестів на COVID-19, ніж місяць-півтора тому. Приміром, за 4 грудня 2020 року було виявлено 13 825 випадків захворювання (тобто більше, ніж минулої доби було проведено тестів), тоді було здійснено 67 533 тестувань.