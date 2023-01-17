Шмигаль: до України 2 лютого прибуде делегація Єврокомісії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що делегація Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн прибуде до України 2 лютого.

«Наразі готуємося до зустрічі з делегацією Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, яка 2 лютого прибуде до Києва. Відбудуться важливі міжурядові консультації. «Звіримо годинники» щодо виконання Україною рекомендацій Європейської комісії, оцінимо ступінь прогресу та зрозуміємо перспективи нашої спільної роботи», – сказав Шмигаль під час засідання уряду.



Шмигаль розповів, що, серед іншого, українська влада домовлятиметься з представниками Єврокомісії щодо продовження безмитного ввезення українських товарів до Європи.



«Будемо рухатися далі до «промислового безвізу» (угода АСАА), приєднання до Єдиного роумінгового простору ЄС, інтеграції в єдиний простір платежів у євро. А також будемо домовлятися щодо продовження безмитного ввезення наших товарів до Європи. Обговоримо всі нагальні питання: співробітництво у військовій сфері, підтримку енергетики, фінансової сфери, гуманітарні напрямки співпраці та інші важливі питання», – повідомив прем'єр.

Раніше видання Politico повідомляло, що на початку лютого в Україну хочуть відправити делегацію єврокомісарів. За даними видання, очікується, що до Києва прибуде 10-15 уповноважених, які працюють над пов’язаними з Україною рішеннями у сферах починаючи від торгівлі до цифрової політики.