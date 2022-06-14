Шотландія почала підготовку до референдуму про незалежність

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен на пресконференції в Единбурзі 14 червня оголосила про підготовку до проведення другого референдуму щодо незалежності від Великої Британії.

На офіційному сайті шотландського уряду 14 червня опубліковано документ, в якому представлено план реформування Шотландії.

Для проведення нового голосування потрібна згода британського уряду. Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що зараз не час говорити про референдум. Раніше він пообіцяв «не допустити від’єднання Шотландії» і заявив, що питання було вирішено після першого референдуму у 2014 році.

Тоді 55% населення Шотландії проголосувало проти незалежності.

Референдум провели до виходу Британії з Євросоюзу, шотландські націоналісти впевнені, що після Брекзиту результат був би кардинально іншим.

Опитування громадської думки показують, що кількість прихильників та противників незалежності в Шотландії приблизно однакова. Проте лише третина мешканців підтримують ідею проведення нового референдуму, випливає з опитування, проведеного у травні, повідомляла газета The Scotsman.