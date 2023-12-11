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Шовковського призначили головним тренером «Динамо»

Олександр Шовковський остаточно став головним тренером «Динамо» після відставки Мірчі Луческу
Олександр Шовковський остаточно став головним тренером «Динамо» після відставки Мірчі Луческу

Олександр Шовковський остаточно став головним тренером «Динамо» після відставки Мірчі Луческу, повідомляє офіційний сайт київського футбольного клубу 11 листопада.

48-річний коуч втратив статус виконувача обов’язків головного тренера. Зі всією повнотою влади він готуватиме столичний гранд до другої частини сезону 2023/24.

Шовковський став в. о. керманича «Динамо» після звільнення Мірчі Луческу. Під його керівництвом «біло-сині» зіграли 4 матчі Прем'єр-ліги, в яких здобули чотири перемоги зі загальним рахунком 10:2. Кияни піднялися на 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України, а за втраченими очками йдуть тіньовим лідером разом із донецьким «Шахтарем».

Деталі контракту Шовковського з «Динамо» наразі невідомі.

Менеджмент клубу пообіцяв розкрити подробиці згодом. Робота з «біло-синіми» для українського фахівця перший самостійний досвід у ролі головного. Досі він працював лише асистентом.

4 листопада Олександр Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо» після відставки Мірчі Луческу.

Раніше Шовковський уже виконував обов’язки головного тренера, коли Мірча Луческу робив операцію на нозі й був на лікарняному торік.

Олександр Шовковський майже всю карʼєру провів у клубі «Динамо». Він посідає сьоме місце серед футболістів, які провели найбільше матчів за національну збірну України. Також новий тренер – це один із чотирьох воротарів за всю історію футболу, які зіграли 100 та більше матчів у Лізі чемпіонів УЄФА.

3 листопада Мірча Луческу заявив, що залишає посаду головного тренера київського футбольного клубу «Динамо». Про це 78-річний румунський фахівець повідомив на пресконференції після матчу 13-го туру чемпіонату України сезону-2023/24 проти донецького «Шахтаря», який київська команда програла з рахунком 0:1.

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