Шовковського призначили головним тренером «Динамо»

Олександр Шовковський остаточно став головним тренером «Динамо» після відставки Мірчі Луческу, повідомляє офіційний сайт київського футбольного клубу 11 листопада.

48-річний коуч втратив статус виконувача обов’язків головного тренера. Зі всією повнотою влади він готуватиме столичний гранд до другої частини сезону 2023/24.

Шовковський став в. о. керманича «Динамо» після звільнення Мірчі Луческу. Під його керівництвом «біло-сині» зіграли 4 матчі Прем'єр-ліги, в яких здобули чотири перемоги зі загальним рахунком 10:2. Кияни піднялися на 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України, а за втраченими очками йдуть тіньовим лідером разом із донецьким «Шахтарем».

Деталі контракту Шовковського з «Динамо» наразі невідомі.

Менеджмент клубу пообіцяв розкрити подробиці згодом. Робота з «біло-синіми» для українського фахівця перший самостійний досвід у ролі головного. Досі він працював лише асистентом.

4 листопада Олександр Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо» після відставки Мірчі Луческу.

Раніше Шовковський уже виконував обов’язки головного тренера, коли Мірча Луческу робив операцію на нозі й був на лікарняному торік.

Олександр Шовковський майже всю карʼєру провів у клубі «Динамо». Він посідає сьоме місце серед футболістів, які провели найбільше матчів за національну збірну України. Також новий тренер – це один із чотирьох воротарів за всю історію футболу, які зіграли 100 та більше матчів у Лізі чемпіонів УЄФА.

3 листопада Мірча Луческу заявив, що залишає посаду головного тренера київського футбольного клубу «Динамо». Про це 78-річний румунський фахівець повідомив на пресконференції після матчу 13-го туру чемпіонату України сезону-2023/24 проти донецького «Шахтаря», який київська команда програла з рахунком 0:1.