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Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо»

Олександр Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо» після відставки Мірчі Луческу
Олександр Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо» після відставки Мірчі Луческу

Олександр Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо» після відставки Мірчі Луческу, повідомляє офіційний сайт київського футбольного клубу 4 листопада.

Відомо, що Шовковський готуватиме команду до наступних матчів у чемпіонаті України.

У тренерському штабі 48-річного Олександра Шовковського будуть також працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

Раніше Шовковський уже виконував обов’язки головного тренера, коли Мірча Луческу робив операцію на нозі й був на лікарняному торік.

Олександр Шовковський майже всю карʼєру провів у клубі «Динамо». Він посідає сьоме місце серед футболістів, які провели найбільше матчів за національну збірну України. Також новий тренер – це один із чотирьох воротарів за всю історію футболу, які зіграли 100 та більше матчів у Лізі чемпіонів УЄФА.

3 листопада Мірча Луческу заявив, що залишає посаду головного тренера київського футбольного клубу «Динамо». Про це 78-річний румунський фахівець повідомив на пресконференції після матчу 13-го туру чемпіонату України сезону-2023/24 проти донецького «Шахтаря», який київська команда програла з рахунком 0:1.

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