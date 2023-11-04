Олександр Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо» після відставки Мірчі Луческу, повідомляє офіційний сайт київського футбольного клубу 4 листопада.

Відомо, що Шовковський готуватиме команду до наступних матчів у чемпіонаті України.

У тренерському штабі 48-річного Олександра Шовковського будуть також працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

Раніше Шовковський уже виконував обов’язки головного тренера, коли Мірча Луческу робив операцію на нозі й був на лікарняному торік.

Олександр Шовковський майже всю карʼєру провів у клубі «Динамо». Він посідає сьоме місце серед футболістів, які провели найбільше матчів за національну збірну України. Також новий тренер – це один із чотирьох воротарів за всю історію футболу, які зіграли 100 та більше матчів у Лізі чемпіонів УЄФА.

3 листопада Мірча Луческу заявив, що залишає посаду головного тренера київського футбольного клубу «Динамо». Про це 78-річний румунський фахівець повідомив на пресконференції після матчу 13-го туру чемпіонату України сезону-2023/24 проти донецького «Шахтаря», який київська команда програла з рахунком 0:1.